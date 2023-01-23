『ウォーターサーバー ペットボトル 2l 卓上ウォーターサーバー 家庭用卓上 おいしさポット HWS-101A ニチネン【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 07時 32分に出品され03月27日 07時 32分に終了予定です。即決価格は8,078円に設定されています。現在115件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
型番 HWS-101A
JAN 4944405002909
市販のペットボトル(2L)をセットすると冷水又は温水となり給水されます
温水用レバーには、安全機能付
電気代は1日約25円
浄水機能は装備されておりません
空焚き防止装置解除棒付
衛生キャップ付
・本体サイズ:27×26×35cm
・電圧:AC100V(50/60Hz)、消費電力:温水550W・冷水75W
・冷水能力:内蔵冷水槽容量…700mL、設定温度…約10~15
・温水能力:内蔵温水槽容量…700mL、設定温度…約85~95
・使用環境:室内温度…約10~38、湿度…90%以下
商品カテゴリ
JANコード/ISBNコード
4944405002909
商品コード
4944405002909
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落札価格8078円
115 入札履歴
終了
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