『パナソニック（家電） フェリエ ボディ用 （ピンク調） ES-WR61-P(代引不可)【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月26日 07時 07分に出品され04月26日 07時 07分に終了予定です。即決価格は8,078円に設定されています。現在266件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】 パナソニック（家電） フェリエ ボディ用 （ピンク調） ES-WR61-P [ ES-WR61-P ]