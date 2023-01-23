『【長期保証付】JBL(ジェイ ビー エル) JBL Quantum 350 Wireless ワイヤレスオーバーイヤーゲーミングヘッドセット【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月18日 01時 28分に出品され03月18日 01時 28分に終了予定です。即決価格は8,078円に設定されています。現在601件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
低遅延を実現した2.4GHzワイヤレス接続を採用。デバイス本体に装着したUSBドングルレシーバーとヘッドセット本体を2.4GHzワイヤレスで接続して通信を行いますJBL独自の7.1chバーチャルサラウンドによる高い没入感を実現するJBL QuantumSURROUNDがあらゆるシーンに最高の体験をもたらしますDISCORD認証の着脱可能ボイスフォーカスマイクを搭載。高品位な音声を提供し、ゲーム内の通話でも良質なパフォーマンスを発揮します長期保証規定を予めご確認ください。（法人加入不可）
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落札価格8078円
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終了
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