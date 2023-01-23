『ハードディスクドライブ SEAGATE 7200.14 3.5inch 2TB 64MB 7200rpm SATA6.0Gb/s ST2000DM001 並行輸入品【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月10日 19時 26分に出品され03月10日 19時 26分に終了予定です。即決価格は8,078円に設定されています。現在28件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
PCパーツマザーボード
【商品名】
SEAGATE 7200.14 3.5inch 2TB 64MB 7200rpm SATA6.0Gb/s ST2000DM001 並行輸入品
シーゲイト(SEAGATE)
【商品説明】
・インターフェース:Serial ATA / 転送方式:Serial ATA / ディスクサイズ(インチ):3.5
・回転数(rpm):7200 / キャッシュ(MB):64 / シークタイム(m/s):8.5
【サイズ】
高さ : 8.20 cm
横幅 : 15.70 cm
奥行 : 19.99 cm
重量 : 630.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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28 入札履歴
終了
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