『SilverStone Essentialシリーズ 80PLUS BRONEZE認証 650W SST-ET650-B 正規代理店品【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 05時 58分に出品され04月11日 05時 58分に終了予定です。即決価格は8,078円に設定されています。現在286件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

SilverStone Essentialシリーズ 80PLUS BRONEZE認証 650W SST-ET650-B 正規代理店品



【商品説明】

・【コネクタ】ATX20+4Pin / ATX4+4ピン / PIC-E 6+2Pin ×4

・【コネクタ】SATA ×12 / ペリフェラル4Pin ×3 / FDD ×1

・【ノイズレベル】 最小18dBA

・【保護機能】OPP/OVP/SCP

・【変換効率】80 PLUS Bronze / ActivePFC

・【容量】650W

・【対応規格】ATX電源ユニット / ATX/EPS12V対応 / +12Vシングルレール



【サイズ】

高さ : 10.40 cm

横幅 : 21.40 cm

奥行 : 30.80 cm

重量 : 2.10 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。