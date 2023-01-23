『SilverStone Essentialシリーズ 80PLUS BRONEZE認証 650W SST-ET650-B 正規代理店品【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月11日 05時 58分に出品され04月11日 05時 58分に終了予定です。即決価格は8,078円に設定されています。現在286件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
SilverStone Essentialシリーズ 80PLUS BRONEZE認証 650W SST-ET650-B 正規代理店品
【商品説明】
・【コネクタ】ATX20+4Pin / ATX4+4ピン / PIC-E 6+2Pin ×4
・【コネクタ】SATA ×12 / ペリフェラル4Pin ×3 / FDD ×1
・【ノイズレベル】 最小18dBA
・【保護機能】OPP/OVP/SCP
・【変換効率】80 PLUS Bronze / ActivePFC
・【容量】650W
・【対応規格】ATX電源ユニット / ATX/EPS12V対応 / +12Vシングルレール
【サイズ】
高さ : 10.40 cm
横幅 : 21.40 cm
奥行 : 30.80 cm
重量 : 2.10 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8078円
286 入札履歴
終了
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