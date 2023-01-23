『キリン 淡麗 極上 (生)350ml缶 24本×3ケース 送料無料 (一部地域除く)【お歳暮】』はヤフオクでから04月17日 21時 03分に出品され04月17日 21時 03分に終了予定です。即決価格は8,077円に設定されています。現在380件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
発泡酒でありながら、ビールさながらのキレとコク。
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落札価格8077円
380 入札履歴
終了
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