『キリン 淡麗 極上 (生)350ml缶 24本×3ケース 送料無料 (一部地域除く)【お歳暮】』はヤフオクでから04月17日 21時 03分に出品され04月17日 21時 03分に終了予定です。即決価格は8,077円に設定されています。現在380件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 発泡酒でありながら、ビールさながらのキレとコク。

キリン 淡麗 たんれい 極上 生 キリンビール 発泡酒 kirin 国産 缶ビール