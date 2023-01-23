『北越コーポレーション レセプト用紙Ａ４ 普通紙 ５００枚×２０冊【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 09時 41分に出品され03月08日 09時 41分に終了予定です。即決価格は8,077円に設定されています。現在728件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
商品合計金額3000円(税込)以上送料無料スペシャル業務用パックなら衝撃の価格！坪量／６４ｇ／平方メートルＩＳＯ白色度／８０％穴数／１穴（直径５ｍｍ）寸法／Ａ４：２９７×２１０ｍｍ種別／Ａ４レセプト普通紙紙厚／９０±４μｍ連量／５５ｋｇ単位／１セット（５００枚入×２０）メーカー品番／レセプトフツウシ５００マイ×２０※メーカーの都合により、パッケージ及び内容量が予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。
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サンワサプライ 【5個セット】 サンワサプライ カラーレーザー用 耐水紙・中厚 LBP-WPF15MDPNX5
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CANON GF-C209 B5 FSCMIX SGS-COC-001433
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CANON GF-C209 B4 FSCMIX SGS-COC-001433
¥ 8072
弥生 334001A4元帳連続用紙3行明細 その他 (334001)
¥ 8072
落札価格8077円
728 入札履歴
終了
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