『北越コーポレーション レセプト用紙Ａ４ 普通紙 ５００枚×２０冊【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月08日 09時 41分に出品され03月08日 09時 41分に終了予定です。即決価格は8,077円に設定されています。現在728件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 商品合計金額3000円(税込)以上送料無料スペシャル業務用パックなら衝撃の価格！坪量／６４ｇ／平方メートルＩＳＯ白色度／８０％穴数／１穴（直径５ｍｍ）寸法／Ａ４：２９７×２１０ｍｍ種別／Ａ４レセプト普通紙紙厚／９０±４μｍ連量／５５ｋｇ単位／１セット（５００枚入×２０）メーカー品番／レセプトフツウシ５００マイ×２０※メーカーの都合により、パッケージ及び内容量が予告なく変更になる場合がございます。ご了承ください。