『デニムジャケット ディッキーズ ストレッチ インディゴ D-1430 LL【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月27日 22時 56分に出品され04月27日 22時 56分に終了予定です。即決価格は8,077円に設定されています。現在232件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ディッキーズ ストレッチ デニムジャケット インディゴ D-1430 LL



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 6.75 cm

横幅 : 26.59 cm

奥行 : 35.47 cm

重量 : 810.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

ジャケット タグ デニムジャケット

ディッキーズ

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