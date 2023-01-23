『デニムジャケット ディッキーズ ストレッチ インディゴ D-1430 LL【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月27日 22時 56分に出品され04月27日 22時 56分に終了予定です。即決価格は8,077円に設定されています。現在232件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
ディッキーズ ストレッチ デニムジャケット インディゴ D-1430 LL
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 6.75 cm
横幅 : 26.59 cm
奥行 : 35.47 cm
重量 : 810.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8077円
232 入札履歴
終了
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