『GPSロガー GT-730FL-S USBドングルロガー canmore製 (黒×シルバー（Black×Silver）)【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 15時 20分に出品され04月10日 15時 20分に終了予定です。即決価格は8,077円に設定されています。現在348件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

GPSロガー GT-730FL-S USBドングルロガー canmore製 (黒×シルバー（Black×Silver）)



【商品説明】

・1回の充電で15時間近く稼動

・GPSロガーとしては、低価格のお値打ち品

・SIRF-IV採用 48チャンネル

・超小型なので持ち運びに便利



【サイズ】

高さ : 4.20 cm

横幅 : 11.00 cm

奥行 : 13.40 cm

重量 : 40.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。