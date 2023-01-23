『SilverStone Precisionシリーズ コンパクトATXケース ブラック SST-PS13B【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月24日 05時 06分に出品され03月24日 05時 06分に終了予定です。即決価格は8,077円に設定されています。現在632件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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落札価格8077円
632 入札履歴
終了
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