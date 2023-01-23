『オーディオクエスト オーディオグレードUSBケーブル(0.75m・1本)Aタイプ⇒Bタイプaudio-quest“シナモン” USB2 Ci【お歳暮】』はヤフオクでから03月15日 18時 17分に出品され03月15日 18時 17分に終了予定です。即決価格は8,077円に設定されています。現在497件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
オーディオクエスト オーディオグレードUSBケーブル(0.75m・1本)Aタイプ⇒Bタイプaudio-quest“シナモン” USB2 Ci
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 4.20 cm
横幅 : 15.60 cm
奥行 : 21.40 cm
重量 : 150.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8077円
497 入札履歴
終了
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