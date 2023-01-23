『wash+dry(ウォッシュアンドドライ)マット Decor Abadan stone 70×120cm K019E【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月13日 14時 08分に出品され04月13日 14時 08分に終了予定です。即決価格は8,076円に設定されています。現在162件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

wash+dry(ウォッシュアンドドライ)マット Decor Abadan stone 70×120cm K019E



【商品説明】

・サイズ:70×120×0.5cm

・本体重量:約2.4kg

・生産国:タイ（クリーンテックス・タイランド）

・用途:屋内・屋外兼用 玄関マット

・素材:表…ナイロン、裏…特殊合成ゴム(NBR)



【サイズ】

高さ : 9.00 cm

横幅 : 11.80 cm

奥行 : 71.50 cm

重量 : 1.92 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。