『サンワダイレクト 3WAY ビジネスバッグ 耐水素材 大容量 31.8L マチ拡張 2?3泊出張対応 15.6型ノートPC対応 200-BA【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月24日 06時 01分に出品され04月24日 06時 01分に終了予定です。即決価格は8,076円に設定されています。現在536件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
サンワダイレクト 3WAY ビジネスバッグ 耐水素材 大容量 31.8L マチ拡張 2?3泊出張対応 15.6型ノートPC対応 200-BA
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 12.50 cm
横幅 : 34.20 cm
奥行 : 48.40 cm
重量 : 2.10 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8076円
536 入札履歴
終了
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