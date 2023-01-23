『サンワダイレクト 3WAY ビジネスバッグ 耐水素材 大容量 31.8L マチ拡張 2?3泊出張対応 15.6型ノートPC対応 200-BA【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月24日 06時 01分に出品され04月24日 06時 01分に終了予定です。即決価格は8,076円に設定されています。現在536件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

サンワダイレクト 3WAY ビジネスバッグ 耐水素材 大容量 31.8L マチ拡張 2?3泊出張対応 15.6型ノートPC対応 200-BA



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 12.50 cm

横幅 : 34.20 cm

奥行 : 48.40 cm

重量 : 2.10 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ サンワダイレクト

3WAY

ビジネスバッグ

耐水素材

大容量

31.8L

マチ拡張

2?3泊出張対応

15.6型ノートPC対応

200-BA