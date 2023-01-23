『asobito(アソビト) チェアサイド・ジッパーコンテナ キャメル 収納 防水 綿帆布 キャンプ アウトドア ab-046CM【2024年最新】 』はヤフオクでから03月14日 12時 51分に出品され03月14日 12時 51分に終了予定です。即決価格は8,076円に設定されています。現在330件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
asobito(アソビト) チェアサイド・ジッパーコンテナ キャメル 収納 防水 綿帆布 キャンプ アウトドア ab-046CM
【商品説明】
・サイズ : 幅35.0×奥行25.0×高さ27.0cm
・内寸 / W34.5×D24.5×H26.5cm、フタ / W38×D27×H5cm、底板 / W34×D24.5cm、耐荷重(本体) / 7kg、耐荷重(フタ) / 1kg(※中身をいっぱいにした状態で)
・材質 : 本体 / コットン100%(パラフィン加工)、裏地 / ポリエステル100%、テープ / ポリエステル100%、芯材:PE(ポリエチレン)発砲シート
・注意事項 : アウトドアでの使用を目的として作られているため、白い衣類などには色移りする可能性がございます
・部門名: ユニセックス大人
・重量 : 1，790g
【サイズ】
高さ : 5.80 cm
横幅 : 31.80 cm
奥行 : 38.80 cm
重量 : 1.80 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8076円
330 入札履歴
終了
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