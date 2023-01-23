『asobito(アソビト) チェアサイド・ジッパーコンテナ キャメル 収納 防水 綿帆布 キャンプ アウトドア ab-046CM【2024年最新】 』はヤフオクでから03月14日 12時 51分に出品され03月14日 12時 51分に終了予定です。即決価格は8,076円に設定されています。現在330件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

asobito(アソビト) チェアサイド・ジッパーコンテナ キャメル 収納 防水 綿帆布 キャンプ アウトドア ab-046CM



【商品説明】

・サイズ : 幅35.0×奥行25.0×高さ27.0cm

・内寸 / W34.5×D24.5×H26.5cm、フタ / W38×D27×H5cm、底板 / W34×D24.5cm、耐荷重(本体) / 7kg、耐荷重(フタ) / 1kg(※中身をいっぱいにした状態で)

・材質 : 本体 / コットン100%(パラフィン加工)、裏地 / ポリエステル100%、テープ / ポリエステル100%、芯材:PE(ポリエチレン)発砲シート

・注意事項 : アウトドアでの使用を目的として作られているため、白い衣類などには色移りする可能性がございます

・部門名: ユニセックス大人

・重量 : 1，790g



【サイズ】

高さ : 5.80 cm

横幅 : 31.80 cm

奥行 : 38.80 cm

重量 : 1.80 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ アウトドア、釣り、旅行用品

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