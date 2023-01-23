『トミーテック ジオコレ 鉄道コレクション JR 105系 桜井線・和歌山線 W05編成・和歌山色 2両セット 267676 (メーカー初回受【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月06日 08時 04分に出品され03月06日 08時 04分に終了予定です。即決価格は8,076円に設定されています。現在292件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
トミーテック ジオコレ 鉄道コレクション JR 105系 桜井線・和歌山線 W05編成・和歌山色 2両セット 267676 (メーカー初回受注限定生産): 商品のタイトル（編集なし）
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 4.60 cm
横幅 : 12.60 cm
奥行 : 16.10 cm
重量 : 90.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8076円
292 入札履歴
終了
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