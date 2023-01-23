『PrelerDIY 3D ナマケモノ ランチボックス - 断熱ランチバッグ 女性/男性/女の子/男の子用 取り外し可能なハンドル ランチボッ【お歳暮】』はヤフオクでから03月20日 07時 07分に出品され03月20日 07時 07分に終了予定です。即決価格は8,076円に設定されています。現在434件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

PrelerDIY 3D ナマケモノ ランチボックス - 断熱ランチバッグ 女性/男性/女の子/男の子用 取り外し可能なハンドル ランチボッ



【商品説明】

・【サイズ】サイズ:高さ:10 x 長さ:8 x 幅:4インチ (26 x 21 x 11cm) - このバッグは、最大効率的で拡張可能なサイドウォーターボトルホルダー、メッシュポケット、フロントポケットが付いています。 このランチバッグは、レディース/メンズ/ガールズ/男の子に最適。オフィス/学校/キャンプ/ハイキング/ピクニック/ビーチ/旅行に最適です。

・【プレミアム品質】耐久性の高いポリエステル製、食品に安全なPEVA裏地と頑丈なジッパー。 すべてのバッグはPVC、BPA、フタル酸エステル、鉛素材を使用せず、厳しい品質管理テストを経ています。 ご安心ください。 防水オックスフォード生地や漏れ



【サイズ】

高さ : 4.50 cm

横幅 : 21.69 cm

奥行 : 25.40 cm

重量 : 160.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。