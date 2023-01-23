『IO-DATA SDメモリーカード SD2U3-64G (64GB/UHS-II/UHSスピードクラス3/Video Speed Class【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月27日 12時 23分に出品され04月27日 12時 23分に終了予定です。即決価格は8,075円に設定されています。現在752件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
IO-DATA SDメモリーカード SD2U3-64G (64GB/UHS-II/UHSスピードクラス3/Video Speed Class
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 0.20 cm
横幅 : 6.60 cm
奥行 : 12.20 cm
重量 : 20.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。【商品名】
IO-DATA SDメモリーカード SD2U3-64G (64GB/UHS-II/UHSスピードクラス3/Video Speed Class
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 0.20 cm
横幅 : 6.60 cm
奥行 : 12.20 cm
重量 : 20.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
必ず以下の内容をご確認の上、ご購入をお願いいたします。
用途機能としての最低限度の付属品は付いておりますが商品画像は、代表写真やサンプル写真を使用しておりますので掲載内
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8GB レキサーメディア PLATINUM II メモリースティックProDUO Mark2 LMSDP8GBBCROW
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落札価格8075円
752 入札履歴
終了
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