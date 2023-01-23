『スラッシャー リュック 28L (ノートパソコン収納可能・撥水加工) THR-244 / Backpack A4収納 BKLO_ブラック・ロ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月20日 07時 07分に出品され03月20日 07時 07分に終了予定です。即決価格は8,075円に設定されています。現在775件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
スラッシャー リュック 28L (ノートパソコン収納可能・撥水加工) THR-244 / Backpack A4収納 BKLO_ブラック・ロ
【商品説明】
・ストラップの種類: 調整可能， 調整可能
・タテ46cmxヨコ30cmxマチ16cm
・ポケットの数:5(外側4/内側1)
・メイン素材: 100% ポリエステル
・撥水剤
・留め具の種類: バックル
・表地: ポリエステル
【サイズ】
高さ : 7.10 cm
横幅 : 50.50 cm
奥行 : 52.20 cm
重量 : 790.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
スラッシャー リュック 28L (ノートパソコン収納可能・撥水加工) THR-244 / Backpack A4収納 BKWT_ブラック・ホ
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落札価格8075円
775 入札履歴
終了
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