『スラッシャー リュック 28L (ノートパソコン収納可能・撥水加工) THR-244 / Backpack A4収納 BKLO_ブラック・ロ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月20日 07時 07分に出品され03月20日 07時 07分に終了予定です。即決価格は8,075円に設定されています。現在775件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

スラッシャー リュック 28L (ノートパソコン収納可能・撥水加工) THR-244 / Backpack A4収納 BKLO_ブラック・ロ



【商品説明】

・ストラップの種類: 調整可能， 調整可能

・タテ46cmxヨコ30cmxマチ16cm

・ポケットの数:5(外側4/内側1)

・メイン素材: 100% ポリエステル

・撥水剤

・留め具の種類: バックル

・表地: ポリエステル



【サイズ】

高さ : 7.10 cm

横幅 : 50.50 cm

奥行 : 52.20 cm

重量 : 790.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ スラッシャー

リュック

28L

(ノートパソコン収納可能・撥水加工)

THR-244

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A4収納

BKLO_ブラック・ロ