『TRUSCO(トラスコ) LANケーブル カテゴリ6 100m オレンジ TUTP-CAT6-100OR【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 20時 29分に出品され03月31日 20時 29分に終了予定です。即決価格は8,075円に設定されています。現在685件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

TRUSCO(トラスコ) LANケーブル カテゴリ6 100m オレンジ TUTP-CAT6-100OR



【商品説明】

・ボックス包装伝送帯域：250MHz適合イーサネット：10BASE-T， 100BASE-TX， 1000BASE-T， 1000BASE-TX

・導体 : 軟銅線 24AWG 被覆 : PVC シース : PVC

・導体：軟銅線 24AWG単線:8芯 コネクタ:無

・種類：CAT 6色：オレンジ全長(m)：100

・芯数：8カテゴリ：6使用温度範囲()：鋪設時（0~60）運用時（-20~60）



【サイズ】

高さ : 19.00 cm

横幅 : 30.00 cm

奥行 : 30.00 cm

重量 : 3.46 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。