Rocketbook ロケットブック パンダプランナー-パイロットフリクションペン 1本 & マイクロファイバークロス1枚付き -【2025年の人気アイテム】

商品情報

・スカーレット Letter Size PAN-L-K-CME

・・Size:Letter SizeColor:スカーレット

・今まで買った最後のプランナーに - Rocketbook Panda Plannerは消去可能で再利用できるので、もう紙を無駄にする必要はありません。

・より楽しくより生産的 - このRocketbookとPanda Plannerの公式コラボレーションは、あなたに最高のバージョンになるために科学的研究を活用するパンダシステムをもたらします。

・デジタルアプリ&クラウド統合 - プランナーページのデジタルバージョンを、Google Drive、Dropbox、Evernote、Box、OneNote、Slack、iCloud、eメールなどの人気のクラウドサービスに保存。iOSとAndroid用の無料のRocketbookアプリケーションを使用できます。

・5つのセクションで無限の生産性 - 目標セクションは四半期/年次目標を計画するのに役立ちます。 月間セクションはクラシックな月の概要です。 ウィークリーセクションは、過去の週を反映し、次の 7 日間