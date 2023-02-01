『アシックス asics GELHOOP V15 バスケットボール シューズ EXTRA WIDE ユニセックス 1063A062-100【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月06日 18時 34分に出品され04月06日 18時 34分に終了予定です。即決価格は8,074円に設定されています。現在708件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。群馬県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 品名：GELHOOP V15

品番：1063A062

色番：100

サイズ補足：EXTRA WIDE

適合する別売中敷：1173A028備考：NON MARKING RUBBER採用

予定納期：2023/02/中

トラスティック形状やミッドソールの巻き上げ形状を見直し 安定性も追求.軽量性と衝撃緩衝性を追求したFLYTEFOAMミッドソールとさまざまなシーンでのグリップ性を追求したアウターソールパターンは健在.アッパー素材には「BREATHED COAT」メッシュを採用.フィット性はもちろん 耐久性を追求.NARROW・STANDARD・EXTRA WIDEの3ウイズを展開.さまざまなプレーヤーへのフィット性を追求.

生産国：ベトナム

足幅：EXTRA WIDE



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