『リニューアル成分・パッケージ変更ジュリーロングアイラッシュ まつ毛専用トリートメント美容液 日本製 １本【2024年最新】 』はヤフオクでから04月18日 08時 15分に出品され04月18日 08時 15分に終了予定です。即決価格は8,074円に設定されています。現在663件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鳥取県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
リニューアル成分・パッケージ変更ジュリーロングアイラッシュ まつ毛専用トリートメント美容液 日本製 １本
【商品説明】
・【国産】まつ毛専用美容液：ジュリーロングアイラッシュ
・配合成分：水・エタノール・プラセンタエキス・BG・ペンチレングリコール・1，2-ヘキサンジオール・加水分解ケラチン・センブリエキス・オタネニンジン根エキス・ヒト脂肪細胞順化培養液エキス・アカツメクサ花エキス・加水分解シルク・褐藻エキス・ヒドロキシプロピルトリモニウム加水分解ケラチン（羊毛）・スサビノリエキス（クエン酸／乳酸／リノール酸／オレイン酸）・グリセリル・オリーブ果実油・ポリソルフェノキシエタノール 容量：3ml
【サイズ】
高さ : 2.70 cm
横幅 : 2.90 cm
奥行 : 16.00 cm
重量 : 10.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8074円
663 入札履歴
終了
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