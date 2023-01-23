『Daiwa SLP WORKS(ダイワSLPワークス) ハンドルノブ SLPW アルミラウンドノブ M 電動・両軸リール共用 ブラック リー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 18時 18分に出品され03月28日 18時 18分に終了予定です。即決価格は8,074円に設定されています。現在504件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Daiwa SLP WORKS(ダイワSLPワークス) ハンドルノブ SLPW アルミラウンドノブ M 電動・両軸リール共用 ブラック リー
【商品説明】
・カラー:ブラック
・サイズ:M
・対応リール:電動・両軸リール
・自重:21g
【サイズ】
高さ : 5.20 cm
横幅 : 5.30 cm
奥行 : 5.80 cm
重量 : 30.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8074円
504 入札履歴
終了
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