『Daiwa SLP WORKS(ダイワSLPワークス) ハンドルノブ SLPW アルミラウンドノブ M 電動・両軸リール共用 ブラック リー【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月28日 18時 18分に出品され03月28日 18時 18分に終了予定です。即決価格は8,074円に設定されています。現在504件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

Daiwa SLP WORKS(ダイワSLPワークス) ハンドルノブ SLPW アルミラウンドノブ M 電動・両軸リール共用 ブラック リー



【商品説明】

・カラー:ブラック

・サイズ:M

・対応リール:電動・両軸リール

・自重:21g



【サイズ】

高さ : 5.20 cm

横幅 : 5.30 cm

奥行 : 5.80 cm

重量 : 30.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。