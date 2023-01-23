『JBL LIVE FREE NC+ TWS ノイズキャンセリング搭載/完全ワイヤレスイヤホン/IPX7/Bluetooth対応/アプリ対応/【2024年最新】 』はヤフオクでから03月26日 07時 23分に出品され03月26日 07時 23分に終了予定です。即決価格は8,074円に設定されています。現在762件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

JBL LIVE FREE NC+ TWS ノイズキャンセリング搭載/完全ワイヤレスイヤホン/IPX7/Bluetooth対応/アプリ対応/



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 4.20 cm

横幅 : 10.20 cm

奥行 : 16.20 cm

重量 : 200.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。