『TLS BB FIN MIDIUM BLADE ORANGE M【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月29日 03時 08分に出品され03月29日 03時 08分に終了予定です。即決価格は8,074円に設定されています。現在672件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

TLS BB FIN MIDIUM BLADE ORANGE M



【商品説明】

・MIDIUM



【サイズ】

高さ : 12.00 cm

横幅 : 22.90 cm

奥行 : 39.29 cm

重量 : 1.14 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。