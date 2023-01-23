『カトージ バウンサー ターン360° グレー 0か月~ 03813 1個 (x1)【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月20日 15時 47分に出品され04月20日 15時 47分に終了予定です。即決価格は8,073円に設定されています。現在319件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
カトージ バウンサー ターン360 グレー 0か月~ 03813 1個 (x1)
【商品説明】
・2種類の「揺れ」が作れるバウンサー。お子様の好みに合わせて縦揺れ、横揺れを簡単に切り替えられます。
・[本体サイズ]最大W48×D73×H74cm(背もたれを起こした時) 、最大W48×D81×H72cm(背もたれを倒した時)
・【対象年齢】新生児~15kg(3歳頃)
・メッシュ生地のシートクッションは手洗い可能
・リクライニング3段階:145/160/175
・固定可能なので、揺れだけでなく「ローチェア・ロッキングチェア」としても使用できます。
【サイズ】
高さ : 21.20 cm
横幅 : 50.00 cm
奥行 : 52.80 cm
重量 : 5.91 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8073円
319 入札履歴
終了
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