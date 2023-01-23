『トワイニング アールグレイ 業務用 アルミ袋 3袋セット(245g×3) 紅茶 イギリス王室御用達【2024年最新】 』はヤフオクでから04月05日 07時 13分に出品され04月05日 07時 13分に終了予定です。即決価格は8,073円に設定されています。現在255件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
トワイニング アールグレイ 業務用 アルミ袋 3袋セット(245g×3) 紅茶 イギリス王室御用達
【商品説明】
・内容量：245g×3
【サイズ】
高さ : 13.00 cm
横幅 : 21.80 cm
奥行 : 23.50 cm
重量 : 780.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8073円
255 入札履歴
終了
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