『TURF DESIGN クラブケース TDCC-2277 GY/LEM【お歳暮】』はヤフオクでから03月10日 21時 43分に出品され03月10日 21時 43分に終了予定です。即決価格は8,073円に設定されています。現在539件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 【商品名】

TURF DESIGN クラブケース TDCC-2277 GY/LEM



【商品説明】

・ダブルファスナーでフードからクラブの取り出しが便利。また、フードは全部取れるので練習場やショートコースにぴったり。ショルダーはつける位置を変えると3wayで持ち方を変える事が出来ます。



【サイズ】

高さ : 12.90 cm

横幅 : 41.29 cm

奥行 : 67.40 cm

重量 : 690.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。