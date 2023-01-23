『はしご 多機能 最長4.7m ラダー アルミ 伸縮 コンパクト収納 梯子 作業台 大掃除 スーパーラダー はしご 脚立 足場 万能はしご ハシゴ 5WAY DIY 工具【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月05日 05時 05分に出品され03月05日 05時 05分に終了予定です。即決価格は8,073円に設定されています。現在849件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
今・大活躍のあの商品がバリュープライスで登場！
様々な組み方で利用できる多機能はしご！場所により使い分けができるので・大変便利なアイテムです！！
見た目よりも軽く持ち運びも可能なので・作業にもってこいの商品です！【商品詳細】?最長：470cm
?耐荷重量：150kg
?折畳時:124x35x27cm
※Ｗ字の外周が4.7m
※縦の長さが4.5m程でございます。
※アタッチメントの取り付け穴の位置が若干ずれている場合があります。
その場合はお客様にて加工お願いします。
※この場合のクレームは対応できませんので・ご了承御願い致します。
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落札価格8073円
849 入札履歴
終了
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