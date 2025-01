輸入盤 MARILLION / AFRAID OF SUNLIGHT （DELUXE EDITION） [5LP]【カレンダー 2025の人気アイテム】

商品情報

種別:5LP 【輸入盤】 洋楽ロック 発売日:2019/11/01 登録日:2019/10/08 マリリオン アフレイド・オブ・サンライト(デラックス・エディション) マリリオン CD 内容:[LP1 : Side A]1. Gazpacho2. Cannibal Surf Babe[LP1 : Side B]1. Beautiful2. Afraid Of Sunrise[LP2 : Side A]1. Out Of This World2. Afraid Of Sunlight[LP2 : Side B]1. Beyond You2. King[LP3 : Side A]1. Intro (Skater’s Waltz)2. Incommunicado3. Hooks In You4. Gazpacho5. Icon6. Beautiful[LP3 : Side B]1. Hotel Hobbies2. White Russian3. Easter[LP4 : Side A]1. Mad2. Opium Den3. Hard As Love4. The Hollow Man[LP4 : Side B]1. Kayleigh2. Lavender3. Afraid Of Sunlight4. Cannibal Surf Babe[LP5 : Side A]1. Cover My Eyes (Pain And Heaven)2. Slainte Mhath3. King4. Splintering Heart[LP5 : Side B]1. No One Can2. The Great Escape3. The Uninvited Guest4. Garden Party 解説:アナログ5枚組には、ニュー・ミックスに加え、オランダ・ロッテルダムのAhoy Arenaでのライヴを収録。ここに収