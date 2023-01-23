『輸入盤 MARILLION / AFRAID OF SUNLIGHT （DELUXE EDITION） [5LP]【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月31日 13時 04分に出品され03月31日 13時 04分に終了予定です。即決価格は8,073円に設定されています。現在624件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 種別:5LP 【輸入盤】 洋楽ロック 発売日:2019/11/01 登録日:2019/10/08 マリリオン アフレイド・オブ・サンライト（デラックス・エディション） マリリオン CD 内容:［LP1 ： Side A］1. Gazpacho2. Cannibal Surf Babe［LP1 ： Side B］1. Beautiful2. Afraid Of Sunrise［LP2 ： Side A］1. Out Of This World2. Afraid Of Sunlight［LP2 ： Side B］1. Beyond You2. King［LP3 ： Side A］1. Intro （Skater’s Waltz）2. Incommunicado3. Hooks In You4. Gazpacho5. Icon6. Beautiful［LP3 ： Side B］1. Hotel Hobbies2. White Russian3. Easter［LP4 ： Side A］1. Mad2. Opium Den3. Hard As Love4. The Hollow Man［LP4 ： Side B］1. Kayleigh2. Lavender3. Afraid Of Sunlight4. Cannibal Surf Babe［LP5 ： Side A］1. Cover My Eyes （Pain And Heaven）2. Slainte Mhath3. King4. Splintering Heart［LP5 ： Side B］1. No One Can2. The Great Escape3. The Uninvited Guest4. Garden Party 解説:アナログ5枚組には、ニュー・ミックスに加え、オランダ・ロッテルダムのAhoy Arenaでのライヴを収録。ここに収