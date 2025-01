輸入盤 GREEN DAY / DOOKIE （30TH ANNIVERSARY DELUXE EDITION） [4CD]【コストコ お買い得】

商品情報

種別:4CD 【輸入盤】 洋楽ロック 発売日:2023/09/29 登録日:2023/09/01 グリーン・デイ ドゥーキー(30THアニバーサリー・デラックス・エディション) グリーン・デイ CD 内容:[Disc 1 : DOOKIE]1. Burnout2. Having A Blast3. Chump4. Longview5. Welcome to Paradise6. Pulling Teeth7. Basket Case8. She9. Sassafras Roots10. When I Come Around11. Coming Clean12. Emenius Sleepus13. In The End14. F. O. D. 15. All By Myself[Disc 2 : DOOKIE DEMOS & OUTTAKES]Dookie 4-Track Demos1. Burnout2. Chump3. Pulling Teeth4. Basket Case5. She6. Sassafras Roots7. When I Come Around8. In The End9. F. O. D. 10. When It’s TimeDookie Cassette Demos11. When I Come Around12. Basket Case13. Longview14. Burn Out15. Haushinka16. J. A. R. 17. Having A Blast 18. Christie Rd. 19. 409 In Your Coffeemaker20. J. A. R. 21 On The Wagon22. Tired of Waiting for You23. Walking The Dog (demo)[Disc 3 : Live at Woodstock (1994)]1. Welcome to Paradise (live)2. One