『輸入盤 GREEN DAY / DOOKIE （30TH ANNIVERSARY DELUXE EDITION） [4CD]【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月21日 05時 01分に出品され04月21日 05時 01分に終了予定です。即決価格は8,073円に設定されています。現在579件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
種別:4CD 【輸入盤】 洋楽ロック 発売日:2023/09/29 登録日:2023/09/01 グリーン・デイ ドゥーキー（30THアニバーサリー・デラックス・エディション） グリーン・デイ CD 内容:［Disc 1 ： DOOKIE］1. Burnout2. Having A Blast3. Chump4. Longview5. Welcome to Paradise6. Pulling Teeth7. Basket Case8. She9. Sassafras Roots10. When I Come Around11. Coming Clean12. Emenius Sleepus13. In The End14. F. O. D. 15. All By Myself［Disc 2 ： DOOKIE DEMOS ＆ OUTTAKES］Dookie 4-Track Demos1. Burnout2. Chump3. Pulling Teeth4. Basket Case5. She6. Sassafras Roots7. When I Come Around8. In The End9. F. O. D. 10. When It’s TimeDookie Cassette Demos11. When I Come Around12. Basket Case13. Longview14. Burn Out15. Haushinka16. J. A. R. 17. Having A Blast
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落札価格8073円
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