『輸入盤 DOLLY PARTON / ROCKSTAR [4LP]【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月21日 01時 41分に出品され03月21日 01時 41分に終了予定です。即決価格は8,073円に設定されています。現在766件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
種別:4LP 【輸入盤】 洋楽フォーク/カントリー 発売日:2023/11/17 登録日:2023/07/07 ドリー・パートン ロックスター 内容:［LP1 ： Side A］1. Rockstar （special guest Richie Sambora）2. World on Fire3. Every Breath You Take （feat. Sting）4. Open Arms （feat. Steve Perry）［LP1 ： Side B］1. Magic Man （feat. Ann Wilson with special guest Howard Leese）2. L 解説:「ロックの殿堂」入りを果たした彼女が数々の豪華アーティストを招集した新作ロック・アルバム『ROCK STAR』のリリースが決定。
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落札価格8073円
766 入札履歴
終了
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