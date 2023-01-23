『エイリアン 日本語吹替完全版 コレクターズ・ブルーレイBOX (初回生産限定) [Blu-ray]【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 07時 24分に出品され04月10日 07時 24分に終了予定です。即決価格は8,073円に設定されています。現在650件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
内容紹介
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・吹替の帝王シリーズ第7弾! 製作35周年を記念して、吹替の帝王史上最多となる夢の日本語吹替音声5種収録! 史上最強の「エイリアン」降臨!
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・ <キャスト&スタッフ>
・ダラス船長…トム・スケリット(前田昌明/大塚明夫/西沢利明/富山 敬/郷田ほづみ)
・エレン・リプリー…シガーニー・ウィーバー(野際陽子/戸田恵子/田島令子/幸田直子)
・ランバート…ベロニカ・カートライト(鈴木弘子/安永沙都子/榊原良子/鈴木ほのか)
・ブレット…ハリー・ディーン・スタントン(青野 武/千田光男/北村弘一/穂積隆信/樋浦 勉)
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・監督:リドリー・スコット
・製作:ゴードン・キャロル/デイビッド・ガイラー/ウォルター・ヒル
・脚本:ダン・オバノン
・エイリアン・デザイン:H・R・ギーガー
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・<ストーリー>
・地球への帰路を急ぐ宇宙船ノストロモ号に、謎の異星人(エイリアン)が侵入した。姿を見せない敵は本能の赴くままに一人、また一人と乗組員の命を奪っていく。未知の進化を遂げた生命体には人類の持ついかなる武器も通用しない。閉鎖された宇宙船内で、姿
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落札価格8073円
650 入札履歴
終了
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