『（ネカド）NEKADO 京都・西陣織 オリジナル ネクタイ メンズ 綾織ストライプ（ネイビー×ブラウン） 人気 高級 ?【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月19日 15時 37分に出品され03月19日 15時 37分に終了予定です。即決価格は8,073円に設定されています。現在103件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。兵庫県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 京都・日本製 西陣織 最高級シルク100％

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