『傘 耐風 Senz センズ マニュアル 折りたたみ傘 雨傘 日傘 晴雨兼用 紫外線 UVカット ミッドナイトブルー senz301-MB 9【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月05日 03時 01分に出品され04月05日 03時 01分に終了予定です。即決価格は8,073円に設定されています。現在967件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
傘 耐風 Senz センズ マニュアル 折りたたみ傘 雨傘 日傘 晴雨兼用 紫外線 UVカット ミッドナイトブルー senz301-MB 9
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 7.20 cm
横幅 : 7.40 cm
奥行 : 35.60 cm
重量 : 420.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8073円
967 入札履歴
終了
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