『Rain Design mStand360 回転板付きのラップトップスタンド（スペースグレイ）【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 09時 44分に出品され03月15日 09時 44分に終了予定です。即決価格は8,073円に設定されています。現在626件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。京都府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

Rain Design mStand360 回転板付きのラップトップスタンド（スペースグレイ）



【商品説明】

・360度回転機能｜表面は高い質感のサンドブラスト加工 | 仕上げのオプションは、シルバー(metallic）、スペースグレー、ゴールドの3種類

・アルマイト加工（陽極酸化処理）により傷がつきにくく、長い間、美しい状態を維持｜重厚感のあるアルミニウムアロイ製

・モデル番号を入力してください これが適合するか確認：

・傷防止と同時に地震や振動に強い安定性｜アルミニウムの広大な接地面がヒートシンクとして働き、最大限



【サイズ】

高さ : 16.89 cm

横幅 : 26.19 cm

奥行 : 26.39 cm

重量 : 1.71 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。



食品商品についての補足

商品サンプル画像の中に記載の賞味期限部分はあくまでのサンプル例であり、販売商品の賞味期限は充分に共有共期限があるものを出荷させてもらいます。

＊20日以上の賞味期限がある品物を出荷