『1MORE ワイヤレスイヤホン ノイズキャンセリング Bluetooth 5.2 イヤホン エコライザ DNN 通話マイク付き ゲーミングモ【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月19日 14時 57分に出品され04月19日 14時 57分に終了予定です。即決価格は8,073円に設定されています。現在929件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

1MORE ワイヤレスイヤホン ノイズキャンセリング Bluetooth 5.2 イヤホン エコライザ DNN 通話マイク付き ゲーミングモ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 3.70 cm

横幅 : 10.50 cm

奥行 : 11.40 cm

重量 : 150.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。