『Geekria Apollo アポロアップグレードケーブル 4N OCC + 単晶銀 ゼンハイザー Sennheiser HD700 等対応【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 05時 26分に出品され03月17日 05時 26分に終了予定です。即決価格は8,072円に設定されています。現在408件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
Geekria Apollo アポロアップグレードケーブル 4N OCC + 単晶銀 ゼンハイザー Sennheiser HD700 等対応
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 2.90 cm
横幅 : 13.10 cm
奥行 : 16.00 cm
重量 : 140.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8072円
408 入札履歴
終了
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