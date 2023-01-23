『バイモスBYMOSS マキシマム リュック 9シリーズ(Maximum Backpack 9Series) (ピンク) 並行輸入品【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 22時 15分に出品され03月30日 22時 15分に終了予定です。即決価格は8,072円に設定されています。現在674件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

バイモスBYMOSS マキシマム リュック 9シリーズ(Maximum Backpack 9Series) (ピンク) 並行輸入品



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 4.20 cm

横幅 : 37.00 cm

奥行 : 47.60 cm

重量 : 1.34 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

メンズファッション

バッグ タグ バイモスBYMOSS

マキシマム

リュック

9シリーズ(Maximum

Backpack

9Series)

(ピンク)

並行輸入品