『バイモスBYMOSS マキシマム リュック 9シリーズ(Maximum Backpack 9Series) (ピンク) 並行輸入品【お歳暮】』はヤフオクでから03月30日 22時 15分に出品され03月30日 22時 15分に終了予定です。即決価格は8,072円に設定されています。現在674件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岐阜県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
バイモスBYMOSS マキシマム リュック 9シリーズ(Maximum Backpack 9Series) (ピンク) 並行輸入品
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 4.20 cm
横幅 : 37.00 cm
奥行 : 47.60 cm
重量 : 1.34 kg
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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落札価格8072円
674 入札履歴
終了
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