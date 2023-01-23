『50M ホワイト 屋外用 LANケーブル CAT5e 屋外仕様 2重被覆 耐候性 難燃性 ランケーブル 防水 耐紫外線 屋外LAN配線 PoE対応 ケーブルクリップ付属 高耐久【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月27日 18時 32分に出品され04月27日 18時 32分に終了予定です。即決価格は8,072円に設定されています。現在520件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 二重構造で、防水、日よけ、引張強度、 耐劣化に強くなりました。 屋外使用可能な防水、防鼠咬、難燃性の特徴を有しております 。 LANケーブル長:10M、20M、30M、40M、50M、80M、100Mの選択可能です。