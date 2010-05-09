『K18WGホワイトゴールドミラーボールピアス 5mm 1ペア 両耳販売 ミラーボール ピアス ミラーカット ホワイトゴールド ピアス ホワイ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月21日 23時 22分に出品され04月21日 23時 22分に終了予定です。即決価格は8,071円に設定されています。現在915件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

K18WGホワイトゴールドミラーボールピアス 5mm 1ペア 両耳販売 ミラーボール ピアス ミラーカット ホワイトゴールド ピアス ホワイ



【商品説明】





【サイズ】

高さ : 0.80 cm

横幅 : 6.60 cm

奥行 : 11.00 cm

重量 : 10.0 g

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

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