『K18WGホワイトゴールドミラーボールピアス 5mm 1ペア 両耳販売 ミラーボール ピアス ミラーカット ホワイトゴールド ピアス ホワイ【2024年最新】 』はヤフオクでから04月21日 23時 22分に出品され04月21日 23時 22分に終了予定です。即決価格は8,071円に設定されています。現在915件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】
K18WGホワイトゴールドミラーボールピアス 5mm 1ペア 両耳販売 ミラーボール ピアス ミラーカット ホワイトゴールド ピアス ホワイ
【商品説明】
【サイズ】
高さ : 0.80 cm
横幅 : 6.60 cm
奥行 : 11.00 cm
重量 : 10.0 g
※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。
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終了
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