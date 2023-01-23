『ボディキャンディー ボディピアス アメリカ 63813-AQ Body Candy Nipplerings Piercing Women 14G【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月14日 07時 35分に出品され04月14日 07時 35分に終了予定です。即決価格は8,071円に設定されています。現在368件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ボディキャンディー ボディピアス アメリカ 日本未発売 ウォレット ブランド かわいい 綺麗 63813-AQ Body Candy Nipplerings Piercing Women 14G Steel 2Pc Blue Flower Dangle Barbell Nipple Ring Set 14mm

海外限定品を迅速輸入！5〜15営業日にて発送します。

商品名（自動翻訳）：ボディキャンディ ニップリング ピアス レディース 14G スチール 2Pc ブルーフラワー ダングルバーベル ニップルリングセット 14mm

型番：63813-AQ

関連：ボディキャンディー，ボディピアス，アメリカ，日本未発売，ウォレット，ブランド，かわいい，綺麗スチール，セット，青，ブルー，レディース，ウィメンズ，リング

商品説明（自動翻訳）：14が測定するサイズを測定してください;入っている1.6ミリメートルの乳首

9/16インチ;11ミリメートルのバーベル長

耐久316Lのステンレス鋼まっすぐなバーベルで作られま

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

レディースアクセサリー タグ ボディキャンディー

ボディピアス

アメリカ

63813-AQ

Body

Candy

Nipplerings

Piercing

Women

14G