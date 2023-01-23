『ボディキャンディー ボディピアス アメリカ 63813-AQ Body Candy Nipplerings Piercing Women 14G【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月14日 07時 35分に出品され04月14日 07時 35分に終了予定です。即決価格は8,071円に設定されています。現在368件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
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商品名（自動翻訳）：ボディキャンディ ニップリング ピアス レディース 14G スチール 2Pc ブルーフラワー ダングルバーベル ニップルリングセット 14mm
型番：63813-AQ
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商品説明（自動翻訳）：14が測定するサイズを測定してください;入っている1.6ミリメートルの乳首
9/16インチ;11ミリメートルのバーベル長
耐久316Lのステンレス鋼まっすぐなバーベルで作られま
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落札価格8071円
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