『ボディキャンディー ボディピアス アメリカ 60950 Body Candy Anodized Steel Clear Accent Heart【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月27日 17時 52分に出品され03月27日 17時 52分に終了予定です。即決価格は8,071円に設定されています。現在91件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ボディキャンディー ボディピアス アメリカ 日本未発売 ウォレット ブランド かわいい 綺麗 60950 Body Candy Anodized Steel Clear Accent Heart Nipple Shield Set of 2 14 Gauge 3/4"

海外限定品を迅速輸入！5〜15営業日にて発送します。

商品名（自動翻訳）：ボディ キャンディは鋼鉄明確なアクセントの中心の乳首の盾 2 14 のゲージ 3/4 "のセットを陽極酸化しました

型番：60950

関連：ボディキャンディー，ボディピアス，アメリカ，日本未発売，ウォレット，ブランド，かわいい，綺麗スチール，セット

商品説明（自動翻訳）：14が測定するサイズを測定しなさい;1.6ミリメートル

3/4インチ;19ミリメートルのバーベル長

陽極処理された316L以上のステンレス鋼まっすぐなバーベルで作られる

アクセントをはめ込まれる特集会釈と心臓sheild魅力

一組の2つのバレンタイン日心臓乳

カテゴリ ファッション

腕時計、アクセサリー

レディースアクセサリー タグ ボディキャンディー

ボディピアス

アメリカ

60950

Body

Candy

Anodized

Steel

Clear

Accent

Heart