『シンデレラ コスプレ衣装 ディズニープリンセス ドレス Cinderella 風 コスプレ 衣装 コスチューム ハロウィン レディース ディズニープリンセス ハロウィン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月07日 14時 52分に出品され04月07日 14時 52分に終了予定です。即決価格は8,071円に設定されています。現在330件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
下記サイズ表をご参考してください。（1-2cmぐらい誤差がございますので予めご了承ください）
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女性Ｓ：身長150-155ｃｍ、バスト75-81ｃｍ、ウエスト56-61ｃｍ、ヒップ82-88ｃｍ。
女性Ｍ：身長155-160ｃｍ、バスト81-88ｃｍ、ウエスト61-66ｃｍ、ヒップ88-93ｃｍ。
女性Ｌ：身長160-165ｃｍ、バスト88-95ｃｍ、ウエスト66-75ｃｍ、ヒップ93-99ｃｍ。
女性ＸＬ：身長165-170ｃｍ、バスト95-103ｃｍ、ウエスト75-81ｃｍ、ヒップ98-104ｃｍ。
男性Ｓ：身長160-165ｃｍ、バスト79-87ｃｍ、ウエスト60-67ｃｍ、ヒップ86-92ｃｍ。
男性Ｍ：身長165-170ｃｍ、バスト87-95ｃｍ、ウエスト67-74ｃｍ、ヒップ92-98ｃｍ。
男性Ｌ：身長170-175ｃｍ、バスト95-103ｃｍ、ウエスト74-81ｃｍ、ヒップ98-104ｃｍ。
男性ＸＬ：身長175-180ｃｍ、バスト103-111ｃｍ、ウエスト81-87ｃｍ、ヒップ104-11
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落札価格8071円
330 入札履歴
終了
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