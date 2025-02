レゴ エルフ ラガーナのマジックシャドー城 41180【2025カレンダーの人気アイテム】

商品情報

ナイダとアイラと一緒にマジックシャドー城に忍び込み、ラガーナとの決戦をものにしましょう!

お城の入り口を見つけたら、薬を調合しているラガナを探して。ナイダとアイラがラガーナをだましてお城の牢屋に閉じ込めるわ。

広いお城を探すときには、行く手に仕掛けられたワナに気を付けて。ラグナが逃げ出す前に、美しくて貴重なプリンセス・ドラゴンの卵を取り戻してね。



発売日:2016年6月3日

対象年齢:8歳以上

サイズ:パッケージ:480(幅)378(高)71(奥)mm

コピーライト leg0 and the leg0 logo are trademarks of the leg0 Group. (C)2016 The leg0 Group.