『集音器 デジタル USB 充電式 Bluetooth デザイン 両耳 (左右兼用) デジタル集音器 軽量 簡単操作 左右両用 耳かけ式集音器 両親 高齢者用 日本語の説明書【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから04月05日 16時 16分に出品され04月05日 16時 16分に終了予定です。即決価格は8,071円に設定されています。現在769件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 まるでイヤホンで音楽を聞いてるだけの様に使えるイヤホン型



人間工学に基づいたデザイン

左右に合わせたカタチ、自然な装着感を実現します。



充電がとっても簡単！

ケースの穴にポンッと置くだけで、マグネットの力でくっつきます。



小型・軽量化、楽々装着！

目立ちにくい最小サイズ、マスク・帽子・メガネと干渉しない。



製品仕樣

モデル番号：JH-A39

カラー：ブラック/ホワイト

周波数範囲：400-4000Hz

最大OSPL90：113dB±3dB

平均OSPL90：109dB±4dB

全高調波歪み：10%以下

基準試験ゲイン：23dB±5dB

入力ノイズレベル：29dB±3dB

イヤホン充電時間：約2H

充電ケース充電回数：約3-4回

説明書:日本語の説明書

（使用頻度によっては、使用時間が異なる場合がありますので、よろしくお願いします。）

バッテリー：リチウムポリマー電池

充電電圧：4.2V

充電ケース動作電圧：3.7V