『レディース スノーボードウェア ジャケット スノーウェア スノボウェア スノボーウェア スノボウエア スノージャケット スキー【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月11日 14時 13分に出品され03月11日 14時 13分に終了予定です。即決価格は8,071円に設定されています。現在217件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。青森県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品情報 ボディーには耐水性に優れたDryFlightを搭載。

分量を変えた透湿、速乾性の高い中綿を使用し、保温性の高さを実現。