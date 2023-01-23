『東芝 アイロン スチーム 衣類スチーマー コードレス TA-FV450 軽量 約0.9kg コンパクト スチーム持続時間 約2分 スチーム量【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから05月02日 00時 51分に出品され05月02日 00時 51分に終了予定です。即決価格は8,071円に設定されています。現在174件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。福岡県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

東芝 アイロン スチーム 衣類スチーマー コードレス TA-FV450 軽量 約0.9kg コンパクト スチーム持続時間 約2分 スチーム量



【商品説明】

・シルバーチタンコート



【サイズ】

高さ : 19.20 cm

横幅 : 23.20 cm

奥行 : 29.80 cm

重量 : 2.00 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。