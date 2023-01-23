『PTダイヤモンドピアス フックピアス プラチナTS【お歳暮】』はヤフオクでから03月25日 14時 13分に出品され03月25日 14時 13分に終了予定です。即決価格は8,071円に設定されています。現在74件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
【商品名】 PTダイヤモンドピアス フックピアス プラチナ 【ジャンル・特徴】 ダイヤピアス レディース
四葉のクローバー 淡水パール キュービックジルコニア 10金 スタッドピアス K10 10k イエローゴールド 6月 誕生石 女性 ：Sa4
¥ 8070
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チタン ネックレス 喜平 1.8mm幅（プラチナIPコーティング加工) TITAN ネックレス 50cm
¥ 8070
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落札価格8071円
74 入札履歴
終了
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