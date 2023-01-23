『ティファール 卓上IH調理器 卓上IHコンロ 1400W タッチパネル 6つの調理プログラム 「フルフラットIH ドレスブルー」 IHコンロ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 01時 02分に出品され03月23日 01時 02分に終了予定です。即決価格は8,071円に設定されています。現在564件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品情報 【商品名】

ティファール 卓上IH調理器 卓上IHコンロ 1400W タッチパネル 6つの調理プログラム 「フルフラットIH ドレスブルー」 IHコンロ



【商品説明】

・お手入れラクラク

・サイズ:幅28×奥行34.2×高さ5.3cm

・上面フルフラットのガラスパネル

・本体重量:2.6kg

・６つの調理プログラム

X09GV6DNGX

【サイズ】

高さ : 8.20 cm

横幅 : 31.50 cm

奥行 : 41.79 cm

重量 : 3.15 kg

※梱包時のサイズとなります。商品自体のサイズではございませんのでご注意ください。